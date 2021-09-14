ЗАМАНА - В Магадане прошла выставка собак из приюта “Право на жизнь”

В Магадане прошла выставка собак из приюта “Право на жизнь”

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14 сентября, 2021. Вторник 09:52
В Магадане прошла выставка собак из приюта “Право на жизнь”

В воскресенье, 12 сентября, собаки из приюта поучаствовали в первой в их жизни выставке. Своих питомцев показывали добровольцы, а оценивали животных жюри.

В Магадане прошла выставка собак из приюта “Право на жизнь”
Общество

По итогам выставки были выбраны самые грациозные, милые, послушные и необычные собаки. Чтобы выбрать собаку, которая получит приз зрительских симпатий, в прямом эфире зрители голосовали за тех, кто им понравится больше всех. Собак оценивали не по внешности, а по их воспитанию, грации и счастливой улыбке. Всех животных из приюта угостили их любимыми лакомствами.

 

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