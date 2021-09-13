ЗАМАНА - Около 300 первоклашек из многодетных семей получили выплаты

Около 300 первоклашек из многодетных семей получили выплаты

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13 сентября, 2021. Понедельник 00:29
Около 300 первоклашек из многодетных семей получили выплаты

В Министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что оказана помощь около 300 многодетным и малоимущим семьям, у которых дети пошли в первый класс.

Около 300 первоклашек из многодетных семей получили выплаты
Общество

Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка. Чтобы получить данную выплату нужно предоставить необходимые документы, которые указаны на сайте ведомства.

 

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