Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка. Чтобы получить данную выплату нужно предоставить необходимые документы, которые указаны на сайте ведомства.
Около 300 первоклашек из многодетных семей получили выплаты
- Автор Диляра
- 13 сентября, 2021. Понедельник 00:29
В Министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что оказана помощь около 300 многодетным и малоимущим семьям, у которых дети пошли в первый класс.
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