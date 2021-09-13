В рамках форума была представлена возможность подать свой проект на грантовый конкурс. Такой возможностью воспользовались дагестанцы Шамиль Магомедов с проектом "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" и Гитиномагомед Раджабов с проектом "Шаги к успеху". Их проекты оценило жюри и на реализацию инициатив им выдали сертификаты в размере 500 000 и 470 000.
Дагестанцы выиграли грантовый конкурс на форуме «Ростов»
- Автор Диляра
- 13 сентября, 2021. Понедельник 23:21
Молодежный окружной форум прошел в Ростове на Дону.
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