ЗАМАНА - Россия возобновит авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия возобновит авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

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13 сентября, 2021. Понедельник 21:05
Россия возобновит авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
В Правительстве России сообщили, что с 21 сентября будут вновь открыты авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также возобновят полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Россия возобновит авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
Общество

 

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