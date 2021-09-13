Россия возобновит авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
- Автор Диляра
- 13 сентября, 2021. Понедельник 21:05
В Правительстве России сообщили, что с 21 сентября будут вновь открыты авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также возобновят полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
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