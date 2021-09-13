Россия возобновит авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Автор Диляра

В Правительстве России сообщили, что с 21 сентября будут вновь открыты авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также возобновят полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.