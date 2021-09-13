ЗАМАНА - Число онкологических коек в Дагестане увеличится до 600

Число онкологических коек в Дагестане увеличится до 600

Автор
13 сентября, 2021. Понедельник 16:48
Число онкологических коек в Дагестане увеличится до 600

В Дагестане количество онкологических мест возрастет до 600, пишет РИА "Дагестан".

Число онкологических коек в Дагестане увеличится до 600
Общество

Как сообщил главный врач Республиканского онкологического диспансера Владимир Брежнев, на сегодняшний день в регионе существует 200 мест для болеющих раком. Возрастание количества мест понесет за собой и набор дополнительных медицинских специалистов.

Главный врач подчеркнул, что правительство республики и Минздрав региона уделяют большое внимание развитию онкологической службы Дагестана. Яркий пример тому – недавний визит РОД врио Главы РД Сергея Меликова.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 61 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top