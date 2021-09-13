Как сообщил главный врач Республиканского онкологического диспансера Владимир Брежнев, на сегодняшний день в регионе существует 200 мест для болеющих раком. Возрастание количества мест понесет за собой и набор дополнительных медицинских специалистов.
Число онкологических коек в Дагестане увеличится до 600
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2021. Понедельник 16:48
В Дагестане количество онкологических мест возрастет до 600, пишет РИА "Дагестан".
Главный врач подчеркнул, что правительство республики и Минздрав региона уделяют большое внимание развитию онкологической службы Дагестана. Яркий пример тому – недавний визит РОД врио Главы РД Сергея Меликова.
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