В России проведут эксперимент с зарплатами учителей

В пяти субъектах России проведут эксперимент по внедрению новой системы оплаты работы школьных учителей. Правительством уже определен список регионов, где будут тестировать реформу, пишет "Лента.ру".

В рамках эксперимента власти определят алгоритм выбора должностных окладов учителей и составят списки дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых субъекты будут составлять размер заработных плат педагогов. Стоит отметить, что в процессе эксперимента оклады и выплаты не станут ниже прежних, которые педагоги получали до тестирования.

