ЗАМАНА - В России проведут эксперимент с зарплатами учителей

В России проведут эксперимент с зарплатами учителей

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13 сентября, 2021. Понедельник 16:37
В России проведут эксперимент с зарплатами учителей

В пяти субъектах России проведут эксперимент по внедрению новой системы оплаты работы школьных учителей. Правительством уже определен список регионов, где будут тестировать реформу, пишет "Лента.ру".

В России проведут эксперимент с зарплатами учителей
Общество

В рамках эксперимента власти определят алгоритм выбора должностных окладов учителей и составят списки дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых субъекты будут составлять размер заработных плат педагогов. Стоит отметить, что в процессе эксперимента оклады и выплаты не станут ниже прежних, которые педагоги получали до тестирования.

 

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