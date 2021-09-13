В рамках эксперимента власти определят алгоритм выбора должностных окладов учителей и составят списки дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых субъекты будут составлять размер заработных плат педагогов.
Стоит отметить, что в процессе эксперимента оклады и выплаты не станут ниже прежних, которые педагоги получали до тестирования.
В России проведут эксперимент с зарплатами учителей
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2021. Понедельник 16:37
В пяти субъектах России проведут эксперимент по внедрению новой системы оплаты работы школьных учителей. Правительством уже определен список регионов, где будут тестировать реформу, пишет "Лента.ру".
В рамках эксперимента власти определят алгоритм выбора должностных окладов учителей и составят списки дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых субъекты будут составлять размер заработных плат педагогов.
Стоит отметить, что в процессе эксперимента оклады и выплаты не станут ниже прежних, которые педагоги получали до тестирования.
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