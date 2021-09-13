ЗАМАНА - В Гунибском районе РД празднично отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»

В Гунибском районе РД празднично отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»

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13 сентября, 2021. Понедельник 15:50
В Гунибском районе РД празднично отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»

11 сентября заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Баттал Батталов поучаствовал в праздновании 90-летия одной из основных животноводческих организаций региона – компании «Агрофирма «Согратль».

В Гунибском районе РД празднично отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»
Общество

Начав свое выступление, глава компании Абдурахман Чураев рассказал, что огранизация была создана в 1931 году, пройдя долгий и сложный путь. Глава предприятия поблагодарил власти региона за помощь, а также отдельно подчеркнул роль Минсельхозпрода Дагестана в обеспечении сельхозтоваропроизводителей региона и, в частности компании «Согратль», мерами государственной помощи. Подробнее можно прочитать тут.

 

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