В Гунибском районе РД празднично отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»

11 сентября заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Баттал Батталов поучаствовал в праздновании 90-летия одной из основных животноводческих организаций региона – компании «Агрофирма «Согратль».

Начав свое выступление, глава компании Абдурахман Чураев рассказал, что огранизация была создана в 1931 году, пройдя долгий и сложный путь. Глава предприятия поблагодарил власти региона за помощь, а также отдельно подчеркнул роль Минсельхозпрода Дагестана в обеспечении сельхозтоваропроизводителей региона и, в частности компании «Согратль», мерами государственной помощи. Подробнее можно прочитать тут.