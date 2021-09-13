ЗАМАНА - Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обсудили в Магарамкентском районе

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обсудили в Магарамкентском районе

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13 сентября, 2021. Понедельник 15:42
Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обсудили в Магарамкентском районе

Руководитель района Фарид Ахмедов провел встречу с главой Магарамкентского филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Ферзилахом Балабековым, дабы обговорить тему заболеваемости коронавирусом в районе, пишет РИА "Дагестан".

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обсудили в Магарамкентском районе
Общество

По сведениям пресс-службы, в район доставили 8408 доз вакцины. Было привито 5161 дагестанцев, это 19,5 % от подлежащего вакцинации числа лиц. 563 человека были взрослее 65 лет. Подробнее можно прочитать тут.

 

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