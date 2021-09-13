Общественная организация «Жизнь без слез» ставит своей целью улучшение образовательного и культурного уровня детей и молодежи с инвалидностью.
В тот день был проведен и флешмоб, забеги на различные дистанции и песенный концерт.
В Махачкале, 11 сентября, прошел пробег «Нет границ возможностям!», который прошел в рамках проекта "Спорт для всех", пишет издание "Ёлдаш".
Общественная организация «Жизнь без слез» ставит своей целью улучшение образовательного и культурного уровня детей и молодежи с инвалидностью.
В тот день был проведен и флешмоб, забеги на различные дистанции и песенный концерт.
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