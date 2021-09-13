В Дагестане прошел благотворительный пробег «Нет границ возможностям!»

В Махачкале, 11 сентября, прошел пробег «Нет границ возможностям!», который прошел в рамках проекта "Спорт для всех", пишет издание "Ёлдаш".

Общественная организация «Жизнь без слез» ставит своей целью улучшение образовательного и культурного уровня детей и молодежи с инвалидностью.

В тот день был проведен и флешмоб, забеги на различные дистанции и песенный концерт.