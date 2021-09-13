С 13 до 18 сентября включительно льготным категориям граждан доступна дополнительная скидка 10%.
Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2021. Понедельник 14:30
Дагестанская стоматологическая поликлиника запустила акцию, которая приурочена ко Дню единства народов РД.
В клинику уже поступают различные отзывы, где клиенты благодарят, отмечая, что частые акции позволяют лучше следить за здоровьем зубов. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана
- 6 проектов от Дагестана попали в полуфинал Международной премии #МыВместе
- Шесть проектов от Дагестана вышли в полуфинал Международной премии #МыВместе
- Отцы начнут получать маткапитал с 2022 года
- Заводы Дагестана переходят к кооперации