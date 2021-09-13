ЗАМАНА - Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

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13 сентября, 2021. Понедельник 14:30
Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

Дагестанская стоматологическая поликлиника запустила акцию, которая приурочена ко Дню единства народов РД.

Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана
Общество

С 13 до 18 сентября включительно льготным категориям граждан доступна дополнительная скидка 10%.

В клинику уже поступают различные отзывы, где клиенты благодарят, отмечая, что частые акции позволяют лучше следить за здоровьем зубов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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