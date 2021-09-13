ЗАМАНА - 6 проектов от Дагестана попали в полуфинал Международной премии #МыВместе

6 проектов от Дагестана попали в полуфинал Международной премии #МыВместе

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13 сентября, 2021. Понедельник 14:12
6 проектов от Дагестана попали в полуфинал Международной премии #МыВместе

Организационный комитет Международной премии #МыВместе объявил результаты четвертьфинала. На новый уровень от РД попали 6 проектов.

6 проектов от Дагестана попали в полуфинал Международной премии #МыВместе
Общество

В треке «Волонтеры и НКО» (юридические лица) в полуфинал попал Центр творчества «Цмур», которым руководит Лейла Насруллаева. Ею была получена победа в номинации «Страна возможностей». В этом же треке в номинации «Помощь людям» полуфиналистом стала АНОО «Дом знаний», главой которого является Халипа Тагиров.

Полуфинал будет идти до 1 октября. Из-за коронавирусной эпидемии защита проектов будет идти в онлайн-формате. Подробнее можно прочитать тут.

 

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