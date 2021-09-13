В треке «Волонтеры и НКО» (юридические лица) в полуфинал попал Центр творчества «Цмур», которым руководит Лейла Насруллаева. Ею была получена победа в номинации «Страна возможностей». В этом же треке в номинации «Помощь людям» полуфиналистом стала АНОО «Дом знаний», главой которого является Халипа Тагиров.