В рамках беседы гости рассказали ребятам о патриотическом воспитании, привели множество примеров героизма.
Участники проекта также встретились с мэром муниципалитета Алекснадром Шуваловым. Подробнее – здесь.
Пообщаться с кизлярской молодежью в город прибыли глава Росгвардии Магомед Баачилов и начальник Свердловской областной организации РОСТО Геворк Исаханян.
В рамках беседы гости рассказали ребятам о патриотическом воспитании, привели множество примеров героизма.
Участники проекта также встретились с мэром муниципалитета Алекснадром Шуваловым. Подробнее – здесь.
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