ЗАМАНА - Участники проекта «Вахта Героев» встретились с молодежью Кизляра

Участники проекта «Вахта Героев» встретились с молодежью Кизляра

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13 сентября, 2021. Понедельник 10:26
Участники проекта «Вахта Героев» встретились с молодежью Кизляра

Пообщаться с кизлярской молодежью в город прибыли глава Росгвардии Магомед Баачилов и начальник Свердловской областной организации РОСТО Геворк Исаханян.

Участники проекта «Вахта Героев» встретились с молодежью Кизляра
Общество

В рамках беседы гости рассказали ребятам о патриотическом воспитании, привели множество примеров героизма.

Участники проекта также встретились с мэром муниципалитета Алекснадром Шуваловым. Подробнее – здесь.

 

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