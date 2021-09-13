В рамках встречи была отмечена важность знания своей истории, а также затронуты вопросы вовлечения молодежи в разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.
Студенты колледжа ДГУ встретились с Героями России
- Автор Арслан
- 13 сентября, 2021. Понедельник 10:02
О ярких событиях из жизни, патриотическом воспитании Герои России Юрий Цветов, Исаханян Геворков, Магомед Баачилов рассказали студентам первых курсов колледжа Дагестанского государственного университета.
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