ЗАМАНА - Студенты колледжа ДГУ встретились с Героями России

Студенты колледжа ДГУ встретились с Героями России

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13 сентября, 2021. Понедельник 10:02
Студенты колледжа ДГУ встретились с Героями России

О ярких событиях из жизни, патриотическом воспитании Герои России Юрий Цветов, Исаханян Геворков, Магомед Баачилов рассказали студентам первых курсов колледжа Дагестанского государственного университета.

Студенты колледжа ДГУ встретились с Героями России
Общество

В рамках встречи была отмечена важность знания своей истории, а также затронуты вопросы вовлечения молодежи в разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.

 

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