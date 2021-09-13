Участвовать в розыгрыше могут все граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, которые официально зарегистрировались на участие в форуме. Самый большой размер приза: 1 млн рублей.
На форуме «Каспий-2021» можно выиграть грант до 1 миллиона рублей
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2021. Понедельник 09:50
В рамках надвигающегося Международного молодежного форума «Каспий-2021», который подготовлен министерством по делам молодежи Дагестана, пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов.
Подробнее можно прочитать тут.
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