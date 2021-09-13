В Махачкале строят новые школы для ликвидации «трехсменки»

Дадаев уточнил, что в этом году в махачкалинские школы пришли 6 тысяч первоклассников. Одно из учебных заведений строится между районом Семендер и селом Красноармейское. Школа сможет вместить в себя 1224 ученика. Как заметил глава Махачкалы, начало работы этой школы даст возможность уменьшить нагрузку и на школу №58 района Семендер, которая сейчас функционирует в три смены, и на учебное заведение в селе Красноармейское. Школы будут готовы к концу 2021 года, а в начале 2022 года она начнет свою работу. Подробнее можно прочитать тут.