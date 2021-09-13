Форум проходит в Табасаранском районе уже в четвертый раз и его главная задача – популяризация туризма, улучшение межнациональных отношений и появление новых целей развития.
В Табасаранском районе стартовал молодёжный туристический форум «Табасаран -2021»
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2021. Понедельник 09:32
10 сентября в селе Хучни Табасаранского района прошла официальная церемония открытия Молодёжного туристического форум «Табасаран- 2021», куда прибыли больше 100 молодых людей со всего региона, пишет сайт "Голос Табасарана".
На мероприятии действовали антиковидные правила. У каждого участника форума была проверена температура и выданы защитные маски.
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