В Табасаранском районе стартовал молодёжный туристический форум «Табасаран -2021»

10 сентября в селе Хучни Табасаранского района прошла официальная церемония открытия Молодёжного туристического форум «Табасаран- 2021», куда прибыли больше 100 молодых людей со всего региона, пишет сайт "Голос Табасарана".

Форум проходит в Табасаранском районе уже в четвертый раз и его главная задача – популяризация туризма, улучшение межнациональных отношений и появление новых целей развития.