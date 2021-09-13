Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после коронавируса

Автор Мадина

Один из главных артхаусных режиссеров России Андрей Звягинцев получает лечение в Германии от последствий коронавируса и пребывает в тяжелом состоянии, пишет "Лента.ру".