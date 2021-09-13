«На сегодняшний день об угрозе жизни речи не идет», — сообщает человек из окружения режиссера.
Уточняют, что близкие Звягинцева опровергают эти сведения в Telegram-каналах.
Один из главных артхаусных режиссеров России Андрей Звягинцев получает лечение в Германии от последствий коронавируса и пребывает в тяжелом состоянии, пишет "Лента.ру".
«На сегодняшний день об угрозе жизни речи не идет», — сообщает человек из окружения режиссера.
Уточняют, что близкие Звягинцева опровергают эти сведения в Telegram-каналах.
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