ЗАМАНА - Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после коронавируса

Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после коронавируса

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13 сентября, 2021. Понедельник 00:08
Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после коронавируса

Один из главных артхаусных режиссеров России Андрей Звягинцев получает лечение в Германии от последствий коронавируса и пребывает в тяжелом состоянии, пишет "Лента.ру".

Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после коронавируса
Общество

«На сегодняшний день об угрозе жизни речи не идет», — сообщает человек из окружения режиссера.

Уточняют, что близкие Звягинцева опровергают эти сведения в Telegram-каналах.

 

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