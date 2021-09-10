ЗАМАНА - В Кайтагском районе пройдет Международный фестиваль «Вкусный Кайтаг»

В Кайтагском районе пройдет Международный фестиваль «Вкусный Кайтаг»

Автор
10 сентября, 2021. Пятница 22:48
В Кайтагском районе пройдет Международный фестиваль «Вкусный Кайтаг»

12 сентября в селе Маджалис Кайтагского района пройдет Международный гастрономический фестиваль «Вкусный Кайтаг».

В Кайтагском районе пройдет Международный фестиваль «Вкусный Кайтаг»
Общество
Глава района Алим Темирбулатов сообщил, в ходе фестиваля будет организован конкурс среди районов и города. В программу фестиваля включены выставки, концертная программа, показ национальных костюмов и многое другое.

 

Прочитано 11 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top