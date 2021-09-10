В Кайтагском районе пройдет Международный фестиваль «Вкусный Кайтаг»
- Автор Диляра
- 10 сентября, 2021. Пятница 22:48
12 сентября в селе Маджалис Кайтагского района пройдет Международный гастрономический фестиваль «Вкусный Кайтаг».
Глава района Алим Темирбулатов сообщил, в ходе фестиваля будет организован конкурс среди районов и города. В программу фестиваля включены выставки, концертная программа, показ национальных костюмов и многое другое.
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