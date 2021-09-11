Врио МЧС был рожден в 1958 году. Закончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. 4 июня 2018 года Чуприяна выбрали первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и уничтожению последствий стихийных бедствий.
Путин определил врио главы МЧС
- Автор Мадина
- 11 сентября, 2021. Суббота 01:00
Первый заместитель руководителя МЧС генерал-полковник Александр Чуприян выбран временно исполняющим обязанности главы МЧС. Такой указ был подписан лидером РФ Владимиром Путиным, пишет "Лента.ру".
Врио МЧС был рожден в 1958 году. Закончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. 4 июня 2018 года Чуприяна выбрали первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и уничтожению последствий стихийных бедствий.
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