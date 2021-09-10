Согласно материалам ведомства, подозреваемый замешан в хищении более 8 млн рублей. В составе организованной группы Абдулкадыров присвоил средства, выделенные на оплату премиальных и стимулирующих выплат сотрудникам медучреждения.
Задержан заместитель главы Дахадаевского района
- Автор Арслан
- 10 сентября, 2021. Пятница 22:01
Главврач ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», а ныне заместитель главы Дахадаевского района Дагестана Шамиль Абдулкадыров отправлен под арест сроком на два месяца. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на УФСБ России по РД.
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