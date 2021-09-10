ЗАМАНА - Задержан заместитель главы Дахадаевского района

Задержан заместитель главы Дахадаевского района

Автор
10 сентября, 2021. Пятница 22:01
Задержан заместитель главы Дахадаевского района

Главврач ГБУ РД «Дахадаевская  ЦРБ», а ныне заместитель главы Дахадаевского района Дагестана Шамиль Абдулкадыров отправлен под арест сроком на два месяца. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на УФСБ России по РД.

Задержан заместитель главы Дахадаевского района
Общество

Согласно материалам ведомства, подозреваемый замешан в хищении более 8 млн рублей. В составе организованной группы Абдулкадыров присвоил средства, выделенные на оплату премиальных и стимулирующих выплат сотрудникам медучреждения.

 

Прочитано 28 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top