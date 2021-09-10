ЗАМАНА - С дагестанской молодежью пообщались Герои России

С дагестанской молодежью пообщались Герои России

Автор
10 сентября, 2021. Пятница 21:35
С дагестанской молодежью пообщались Герои России

Вчера, 9 сентября, в рамках акции «Вахта Героев» Герои России встретились с дагестанской молодежью.

С дагестанской молодежью пообщались Герои России
Общество

Отметим, мероприятие было организовано министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. С молодежью Дагестана пообщались Герои Российской Федерации Владимир Алимов, Абубакар Костоев, Валерий Куков, Дибиргаджи Магомедов, Александр Чернов, Игорь Тарелкин, Анатолий Коробенков, Евгений Черняев, секретарь Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Ирина Лампартер, член Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Светлана Гурина и др. Встреча прошла в форме беседы, присутствующие задавали вопросы к каждому из гостей. Герои рассказали о любви к Родине, с чего начинается патриотизм, подчеркнув, что в первую очередь с любви к своему дому, семье и к окружающему.

 

Прочитано 40 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top