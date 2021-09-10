С дагестанской молодежью пообщались Герои России

Отметим, мероприятие было организовано министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. С молодежью Дагестана пообщались Герои Российской Федерации Владимир Алимов, Абубакар Костоев, Валерий Куков, Дибиргаджи Магомедов, Александр Чернов, Игорь Тарелкин, Анатолий Коробенков, Евгений Черняев, секретарь Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Ирина Лампартер, член Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Светлана Гурина и др. Встреча прошла в форме беседы, присутствующие задавали вопросы к каждому из гостей. Герои рассказали о любви к Родине, с чего начинается патриотизм, подчеркнув, что в первую очередь с любви к своему дому, семье и к окружающему.