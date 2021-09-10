В Мининформе Дагестана прошел круглый стол, посвященный Дню единства Дагестана

Начиная мероприятие министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев подчеркнул, что каждый дагестанец должен помнить и беречь историю своего родного края. Также он напомнил о сложном периоде Дагестана 1999 году, когда несмотря на национальность люди шли спасть свой дагестанский народ от врага. Каждый из присутствующих отмечал, что в сплочённости и единстве дагестанского народа наша сила, об этом нужно всегда говорить, писать, доводит до подрастающего поколения.