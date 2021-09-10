Начиная мероприятие министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев подчеркнул, что каждый дагестанец должен помнить и беречь историю своего родного края. Также он напомнил о сложном периоде Дагестана 1999 году, когда несмотря на национальность люди шли спасть свой дагестанский народ от врага. Каждый из присутствующих отмечал, что в сплочённости и единстве дагестанского народа наша сила, об этом нужно всегда говорить, писать, доводит до подрастающего поколения.
В Мининформе Дагестана прошел круглый стол, посвященный Дню единства Дагестана
- Автор Диляра
- 10 сентября, 2021. Пятница 21:27
10 сентября в Министерстве информации и печати РД провели круглый стол, в рамках которого обсудили тему единства Дагестана.
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