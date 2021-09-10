ЗАМАНА - Руководитель ЦУР РД встретился с представителями дагестанского Муфтията

Руководитель ЦУР РД встретился с представителями дагестанского Муфтията

Автор
10 сентября, 2021. Пятница 21:15
Руководитель ЦУР РД встретился с представителями дагестанского Муфтията

8 сентября прошла встреча руководителя Центра управления регионом Республики Дагестан Султана Абдуралимова с вновь назначенным председателем Муфтията РД Мухаммадом Майрановым.

Руководитель ЦУР РД встретился с представителями дагестанского Муфтията
Общество

В ходе встречи были обговорены вопросы воспитания молодежи, а также их поведения в сети интернет. Мухаммад Майранов подчеркнул, что помимо воспитания дома дети дополнительно его получают от окружающих, в том числе на это влияют и соцсети.

«Чтобы не пойти по неправильному пути, очень важно развиваться интеллектуально и духовно», - сказал Мухаммад Майранов.

Султан Абдуралимов поздравил председателя с назначением отметив, что Муфтият Дагестана вносит большой вклад в развитие духовно-нравственных ориентировав среди нашего населения.

 

Прочитано 14 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top