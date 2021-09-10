Руководитель ЦУР РД встретился с представителями дагестанского Муфтията

В ходе встречи были обговорены вопросы воспитания молодежи, а также их поведения в сети интернет. Мухаммад Майранов подчеркнул, что помимо воспитания дома дети дополнительно его получают от окружающих, в том числе на это влияют и соцсети.

«Чтобы не пойти по неправильному пути, очень важно развиваться интеллектуально и духовно», - сказал Мухаммад Майранов.

Султан Абдуралимов поздравил председателя с назначением отметив, что Муфтият Дагестана вносит большой вклад в развитие духовно-нравственных ориентировав среди нашего населения.