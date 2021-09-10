ЗАМАНА - В Ленинском районе Махачкалы будет временно отключен газ

В Ленинском районе Махачкалы будет временно отключен газ

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10 сентября, 2021. Пятница 16:10
В Ленинском районе Махачкалы будет временно отключен газ

«Газпром газораспределение Махачкала» предупреждает своих пользователей о временном отключении подачи газа в Ленинском районе Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу организации.

В Ленинском районе Махачкалы будет временно отключен газ
Общество

27 сентября с 10:00 до 13:00 времено прекратится подача газа, так как требуется проведение определенных работ.

В это время следует закрыть краны на всех газовых приборах.

 

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