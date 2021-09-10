Секретная служба США опубликовала новые фото теракта 9/11

Американская Секретная служба показала новые архивные фотографии с места теракта 11 сентября 2001 года, пишет "Лента.ру".

Сообщают, что фото будут выкладываться в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня трагической даты.

Фотографии были предоставлены работниками службы, которые работали рядом с местом атаки. «Никогда не забудем», — так подписаны снимки.