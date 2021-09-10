ЗАМАНА - Разработан брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана»

Разработан брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана»

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10 сентября, 2021. Пятница 14:59
Разработан брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана»

В РД продолжается развитие внутреннего туризма. За текущий год в регион уже приехали больше 820 тысяч человек. Пик посещаемости, как информируют в Минтуризма региона, был зафиксирован в мае этого года. 

Разработан брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана»
Общество

Как уточняют, в реестре министерства туризма региона есть 45 туристических мест. Каждый из них паспортизирован и используется туристическими агентствами для предоставления услуг жителям и гостям региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

 

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