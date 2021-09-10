Как уточняют, в реестре министерства туризма региона есть 45 туристических мест. Каждый из них паспортизирован и используется туристическими агентствами для предоставления услуг жителям и гостям региона. Подробнее можно прочитать тут.
В РД продолжается развитие внутреннего туризма. За текущий год в регион уже приехали больше 820 тысяч человек. Пик посещаемости, как информируют в Минтуризма региона, был зафиксирован в мае этого года.
Как уточняют, в реестре министерства туризма региона есть 45 туристических мест. Каждый из них паспортизирован и используется туристическими агентствами для предоставления услуг жителям и гостям региона. Подробнее можно прочитать тут.
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