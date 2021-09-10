Разработан брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана»

В РД продолжается развитие внутреннего туризма. За текущий год в регион уже приехали больше 820 тысяч человек. Пик посещаемости, как информируют в Минтуризма региона, был зафиксирован в мае этого года.