24 машины «Соболь» поступили в наш регион. Заместитель главы Минздрава Дагестана Салман Ахмедов передал их сотрудникам медицинских учреждений.
В общем Программа модернизации первичного звена в 2021 году в Дагестан доставила 177 автомашин.
В Дагестане продолжают увеличивать количество санитарного автостранпорта, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
24 машины «Соболь» поступили в наш регион. Заместитель главы Минздрава Дагестана Салман Ахмедов передал их сотрудникам медицинских учреждений.
В общем Программа модернизации первичного звена в 2021 году в Дагестан доставила 177 автомашин.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..