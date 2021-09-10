ЗАМАНА - 24 машины «Соболь» получили медорганизации республики

24 машины «Соболь» получили медорганизации республики

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10 сентября, 2021. Пятница 14:50
24 машины «Соболь» получили медорганизации республики

В Дагестане продолжают увеличивать количество санитарного автостранпорта, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

24 машины «Соболь» получили медорганизации республики
Общество

24 машины «Соболь» поступили в наш регион. Заместитель главы Минздрава Дагестана Салман Ахмедов передал их сотрудникам медицинских учреждений.

В общем Программа модернизации первичного звена в 2021 году в Дагестан доставила 177 автомашин.

 

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