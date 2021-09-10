ЗАМАНА - Ремонт 96 улиц до конца года завершат в Махачкале

Ремонт 96 улиц до конца года завершат в Махачкале

Автор
10 сентября, 2021. Пятница 14:33
Ремонт 96 улиц до конца года завершат в Махачкале

Тема воплощения национального проекта «Безопасные качественные дороги» была обсуждена вчера, 9 сентября, пишет пресс-служба сайта главы РД.

Ремонт 96 улиц до конца года завершат в Махачкале
Общество

Батыр Эмеев подчеркнул, что в 2021 году в регионе проходит огромный объем работ по улучшению дорожных объектов в нормативное состояние.  О сделанной работе и появляющихся проблемах сообщили сотрудники компаний - подрядчиков, которые отвечают за осуществление ремонтных работ.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top