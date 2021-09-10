Батыр Эмеев подчеркнул, что в 2021 году в регионе проходит огромный объем работ по улучшению дорожных объектов в нормативное состояние. О сделанной работе и появляющихся проблемах сообщили сотрудники компаний - подрядчиков, которые отвечают за осуществление ремонтных работ. Подробнее можно прочитать тут.
Ремонт 96 улиц до конца года завершат в Махачкале
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2021. Пятница 14:33
Тема воплощения национального проекта «Безопасные качественные дороги» была обсуждена вчера, 9 сентября, пишет пресс-служба сайта главы РД.
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