Ремонт 96 улиц до конца года завершат в Махачкале

Батыр Эмеев подчеркнул, что в 2021 году в регионе проходит огромный объем работ по улучшению дорожных объектов в нормативное состояние. О сделанной работе и появляющихся проблемах сообщили сотрудники компаний - подрядчиков, которые отвечают за осуществление ремонтных работ. Подробнее можно прочитать тут.