Представители общественного «масочного патруля», посетив семейный парк «Family», а также территорию рынка «Восточный» провели с горожанами разъяснительную беседу. В рамках мероприятия было роздано более 600 медицинских масок.
В Хасавюрте продолжается контроль за соблюдением масочного режима
- Автор Арслан
- 10 сентября, 2021. Пятница 13:11
В дагестанском Хасавюрте волонтеры продолжают проводить рейды по выявлению граждан, игнорирующих масочный режим.
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