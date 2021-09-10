ЗАМАНА - В Хасавюрте продолжается контроль за соблюдением масочного режима

В Хасавюрте продолжается контроль за соблюдением масочного режима

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10 сентября, 2021. Пятница 13:11
В Хасавюрте продолжается контроль за соблюдением масочного режима

В дагестанском Хасавюрте волонтеры продолжают проводить рейды по выявлению граждан, игнорирующих масочный режим.

В Хасавюрте продолжается контроль за соблюдением масочного режима
Общество

Представители общественного «масочного патруля», посетив семейный парк «Family», а также территорию рынка «Восточный» провели с горожанами разъяснительную беседу. В рамках мероприятия было роздано более 600 медицинских масок.

 

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