Приветствуя гостей мероприятия, руководитель региона отметил важность самого проекта. По словам Сергея Меликова, «Вахта Героев» выполняет важную работу по гармонизации межнациональных отношений.
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Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с участниками патриотического проекта, в числе которых 14 Героев Российской Федерации.
Приветствуя гостей мероприятия, руководитель региона отметил важность самого проекта. По словам Сергея Меликова, «Вахта Героев» выполняет важную работу по гармонизации межнациональных отношений.
Продолжение – по ссылке.
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