ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с участниками проекта «Вахта Героев»

Сергей Меликов встретился с участниками проекта «Вахта Героев»

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10 сентября, 2021. Пятница 12:29
Сергей Меликов встретился с участниками проекта «Вахта Героев»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с участниками патриотического проекта, в числе которых 14 Героев Российской Федерации.

Сергей Меликов встретился с участниками проекта «Вахта Героев»
Общество

Приветствуя гостей мероприятия, руководитель региона отметил важность самого проекта. По словам Сергея Меликова, «Вахта Героев» выполняет важную работу по гармонизации межнациональных отношений.

Продолжение – по ссылке.

 

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