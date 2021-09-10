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Герои России встретились с дагестанской молодежью в рамках проекта «Вахта Героев»
- Автор Арслан
- 10 сентября, 2021. Пятница 12:21
В рамках проекта в Дагестане приехали Героев Российской Федерации. Мероприятие прошло в махачкалинском Доме дружбы.
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