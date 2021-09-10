Участники в возрасте в возрасте от 18 до 35 лет в рамках форума будут обеспечены горячим питанием, комплектом фирменной атрибутики.
Стартовала регистрация участников на Молодежный туристический слет «Дагестан настоящий — 2021»
- Автор Арслан
- 10 сентября, 2021. Пятница 12:14
В целях патриотического воспитания молодежи в Дагестане с 14 по 17 октября пройдет мероприятие, заявку на участие в котором можно подать, перейдя по ссылке.
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