Изначально отмена всех ограничений должна была случиться 1 октября, но правительство Дании приняло решение ускорить этот процесс, чтобы сделать это сегодня, 10 сентября.
С этого дня на территории Дании можно посещать любые общественные места.
Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила абсолютно все запреты, связанные с эпидемией коронавируса.
Изначально отмена всех ограничений должна была случиться 1 октября, но правительство Дании приняло решение ускорить этот процесс, чтобы сделать это сегодня, 10 сентября.
С этого дня на территории Дании можно посещать любые общественные места.
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