ЗАМАНА - Дания первой в Евросоюзе отменила антикоронавирусные ограничения

Дания первой в Евросоюзе отменила антикоронавирусные ограничения

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10 сентября, 2021. Пятница 11:34
Дания первой в Евросоюзе отменила антикоронавирусные ограничения

Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила абсолютно все запреты, связанные с эпидемией коронавируса.

Дания первой в Евросоюзе отменила антикоронавирусные ограничения
Общество

Изначально отмена всех ограничений должна была случиться 1 октября, но правительство Дании приняло решение ускорить этот процесс, чтобы сделать это сегодня, 10 сентября.

С этого дня на территории Дании можно посещать любые общественные места. 

 

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