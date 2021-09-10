Дания первой в Евросоюзе отменила антикоронавирусные ограничения

Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила абсолютно все запреты, связанные с эпидемией коронавируса.

Изначально отмена всех ограничений должна была случиться 1 октября, но правительство Дании приняло решение ускорить этот процесс, чтобы сделать это сегодня, 10 сентября.

С этого дня на территории Дании можно посещать любые общественные места.