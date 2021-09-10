ЗАМАНА - Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

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10 сентября, 2021. Пятница 10:18
Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыли попрощаться с трагически погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым.

Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Общество

Прощание идет в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина в столице. Далее гроб с телом будет перевезен в Питер, где глава МЧС и будет похоронен. 

 

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