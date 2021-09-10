Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Прощание идет в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина в столице. Далее гроб с телом будет перевезен в Питер, где глава МЧС и будет похоронен.