Прощание идет в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина в столице. Далее гроб с телом будет перевезен в Питер, где глава МЧС и будет похоронен.
Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2021. Пятница 10:18
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыли попрощаться с трагически погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым.
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