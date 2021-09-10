8 сентября издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, заявляло, что поставки по «Северному потоку-2» стартуют с 1 октября.
Строительство «Северного потока-2» официально завершено
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2021. Пятница 10:12
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что сегодняшним утром 10 сентября в 8:45 по Москве строительство газопровода «Северный поток – 2» официально завершилось, пишет "Лента.ру".
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