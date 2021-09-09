VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдет в Дагестане

С 26 сентября по 3 октября в Карабудахкентском районе проведут VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум, который проведет Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия и ЦРО иудейских общин Республики Дагестан. Как отметили организаторы, форум направлен на то, чтобы объединить усилия органов власти и традиционные конфессии в профилактике и противодействии распространению идеологии терроризма в молодежной среде.