ЗАМАНА - VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдет в Дагестане

VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдет в Дагестане

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09 сентября, 2021. Четверг 22:49
VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдет в Дагестане

С 26 сентября по 3 октября в Карабудахкентском районе проведут VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум, который проведет Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия и ЦРО иудейских общин Республики Дагестан. Как отметили организаторы, форум направлен на то, чтобы объединить усилия органов власти и традиционные конфессии в профилактике и противодействии распространению идеологии терроризма в молодежной среде.

VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдет в Дагестане
Общество

 

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