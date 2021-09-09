Гостями мероприятия станут представители органов исполнительной власти.
Посетить мероприятия можно будет в 11.00 по адресу г. Кизляр, ул. Советская 4, МБУ «Молодежный культурный центр».
10 сентября в городе Кизляр проведут круглый стол, который будет посвящен созданию условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни – как одно из приоритетных направлений государственной политики РФ.
Гостями мероприятия станут представители органов исполнительной власти.
Посетить мероприятия можно будет в 11.00 по адресу г. Кизляр, ул. Советская 4, МБУ «Молодежный культурный центр».
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