ЗАМАНА - Права женщин обсудят в Кизляре

Права женщин обсудят в Кизляре

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09 сентября, 2021. Четверг 17:00
Права женщин обсудят в Кизляре

10 сентября в городе Кизляр проведут  круглый стол, который будет посвящен созданию условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни – как одно из приоритетных направлений государственной политики РФ.

Права женщин обсудят в Кизляре
Общество

Гостями мероприятия станут представители органов исполнительной власти.

Посетить мероприятия можно будет  в 11.00 по адресу г. Кизляр, ул. Советская 4, МБУ «Молодежный культурный центр».

 

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