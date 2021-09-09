Права женщин обсудят в Кизляре

10 сентября в городе Кизляр проведут круглый стол, который будет посвящен созданию условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни – как одно из приоритетных направлений государственной политики РФ.