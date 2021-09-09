ЗАМАНА - В аспирантурах Дагестана грядут перемены

В аспирантурах Дагестана грядут перемены

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09 сентября, 2021. Четверг 16:47
В аспирантурах Дагестана грядут перемены

В настоящее время в аспирантуру Дагестанского государственного университета принимаются только выпускники магистратуры, за редким исключением отдельных направлений, по которым остался специалитет. Как сообщают в управлении аспирантуры и докторантуры ДГУ, из-за небольшого количества выпуска магистратуры по направлениям, количество соискателей, участвующих в конкурсе в аспирантуру по естественнонаучным направлениям, уменьшилось.

В аспирантурах Дагестана грядут перемены
Общество

Это может быть связано с жесткими требованиями ФГОС, которые мешают развиваться науке и реализовываться молодым учёным. В научной среде говорят о необходимо внести изменения в законодательство для создания новой модели аспирантуры.

Согласно закону, аспирантура была ограничена подготовкой только научно-педагогических кадров, а подготовка научных кадров не входила в её функции. Согласно ФГОС процесс обучения аспирантов построен по типу обучения бакалавров и магистров: учебный год делится на семестры и предполагает не менее двух промежуточных аттестаций, обучение завершается прохождением Государственной итоговой аттестации (ГИА), а выпускникам выдаётся диплом об образовании и получении квалификации «Исследователь», «Преподаватель исследователь».

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры Дагестанского государственного аграрного университета Муслим Абдулнатипов поддерживает данную идею, обуславливая её важность необходимостью частых практических наработок.

«Новые федеральные государственные требования должны содержать пункты, касающиеся улучшения материально-технической базы вузов и научно-исследовательских институтов. Для развития научной деятельности должны быть созданы современные лаборатории для проведения всех видов исследований. Нужно постараться отойти от учебных планов и больше времени уделить исследованиям», - сказал Абдулнатипов.

Благодаря нововведениям у молодых учёных появится возможность реализовать свой потенциал и свободно проводить исследования – это поможет популяризировать науку.  

 

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