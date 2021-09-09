Джамаладин Гасанов встретился со студенческой молодежью Дагестана

На мероприятии присутствовали доверенные лица кандидата в депутаты, заслуженный мастер спорта России, борец вольного стиля Абдусалам Гадисов, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов и другие.

На встрече кандидат представил молодежи свою предвыборную программу, рассказал о себе и своем опыте работы на политической арене. Присутствующие задавали Джамаладину Гасанову интересующие вопросы. Например, студент ДГУ поинтересовался, как молодому человеку можно начать политическую карьеру.

«Все зависит от вас, какой университет и направление вы выбрали. Всё зависит от вас и вашей жизненной позиции. Всё в ваших руках», – сказал Гасанов.

Было озвучено много предложений по созданию условий для трудоустройства и деятельности молодежи. Говорили, в том числе, о необходимости создания в Дагестане площадки для молодых ребят, чтобы они могли находить перспективную работу по своему уровню знаний.