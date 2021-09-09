ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился со студенческой молодежью Дагестана

Джамаладин Гасанов встретился со студенческой молодежью Дагестана

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09 сентября, 2021. Четверг 16:33
Джамаладин Гасанов встретился со студенческой молодежью Дагестана

Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов встретился 9 сентября со студенческой молодежью Дагестана в Центре этнической культуры.

Джамаладин Гасанов встретился со студенческой молодежью Дагестана
Общество

На мероприятии присутствовали доверенные лица кандидата в депутаты, заслуженный мастер спорта России, борец вольного стиля Абдусалам Гадисов, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов и другие.
На встрече кандидат представил молодежи свою предвыборную программу, рассказал о себе и своем опыте работы на политической арене. Присутствующие задавали Джамаладину Гасанову интересующие вопросы. Например, студент ДГУ поинтересовался, как молодому человеку можно начать политическую карьеру.

«Все зависит от вас, какой университет и направление вы выбрали. Всё зависит от вас и вашей жизненной позиции. Всё в ваших руках», – сказал Гасанов.

Было озвучено много предложений по созданию условий для трудоустройства и деятельности молодежи. Говорили, в том числе, о необходимости создания в Дагестане площадки для молодых ребят, чтобы они могли находить перспективную работу по своему уровню знаний.

 

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