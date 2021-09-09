ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили вопрос военно-патриотического воспитания молодежи  

В Правительстве Дагестана обсудили вопрос военно-патриотического воспитания молодежи  

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09 сентября, 2021. Четверг 16:28
В Правительстве Дагестана обсудили вопрос военно-патриотического воспитания молодежи  

Сегодня, 9 сентября, в Правительстве Дагестана прошло совещания по вопросу военно-патриотического воспитания молодежи, которое провел врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

В Правительстве Дагестана обсудили вопрос военно-патриотического воспитания молодежи  
Общество

В ходе совещания особое внимание было уделено строительству в республике регионе центра юнармейской подготовки «Дом Юнармии» и созданию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Сергей Меликов подчеркнул, что о строительстве образовательных объектов говорилось и на совещание, которое проходило под руководством  заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. До 2025 года в планах почти 3 тысячи школ по стране обновить по программе капитальный ремонт.

Также руководитель республике отметил, что наш регион нуждается в этой программе и это подтверждает качество школ в районах .

 

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