Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны весьма высока, но опыт трех предыдущих волн позволяет оперативно готовить госпитали под ковидные. Он отметил, что отработан весь алгоритм действий: какие лечебные учреждения, при каком уровне заболеваний, в каком порядке и при каком уровне обращения в скорую.
Москва допустили возникновение четвертой волны COVID-19
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2021. Четверг 15:52
В Москве может начаться вторая волна коронавируса, отметил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, пишет ТАСС.
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