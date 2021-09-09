Москва допустили возникновение четвертой волны COVID-19

Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны весьма высока, но опыт трех предыдущих волн позволяет оперативно готовить госпитали под ковидные. Он отметил, что отработан весь алгоритм действий: какие лечебные учреждения, при каком уровне заболеваний, в каком порядке и при каком уровне обращения в скорую.