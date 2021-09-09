ЗАМАНА - Москва допустили возникновение четвертой волны COVID-19

Москва допустили возникновение четвертой волны COVID-19

Автор
09 сентября, 2021. Четверг 15:52
Москва допустили возникновение четвертой волны COVID-19

В Москве может начаться вторая волна коронавируса, отметил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, пишет ТАСС.

Москва допустили возникновение четвертой волны COVID-19
Общество

Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны весьма высока, но опыт трех предыдущих волн позволяет оперативно готовить госпитали под ковидные. Он отметил, что отработан весь алгоритм действий: какие лечебные учреждения, при каком уровне заболеваний, в каком порядке и при каком уровне обращения в скорую.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top