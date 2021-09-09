По данным инсайдеров, речь идёт о 20%-приросте.
Наушники от Apple получат увеличенную батарею
- Автор Арслан
- 09 сентября, 2021. Четверг 15:11
Чуть более качественные басы, чем у предшественника, а также увеличенную батарею получат новые беспроводные наушники Apple AirPods 3.
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