ЗАМАНА - Заканчивается регистрация на новый учебный год в Лицей Академии Яндекса

Заканчивается регистрация на новый учебный год в Лицей Академии Яндекса

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09 сентября, 2021. Четверг 13:08
Заканчивается регистрация на новый учебный год в Лицей Академии Яндекса

Набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8–10 классов стартовал 30 августа. Отмечено, что занятия будут в дистанционном формате будут проходить в Махачкале, Каспийске и Дербенте.

Заканчивается регистрация на новый учебный год в Лицей Академии Яндекса
Общество

Программа проекта рассчитана на два года. В рамках обучения школьников обучат основам промышленного программирования.

Подробнее о проекте – в разделе «Информация».

 

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