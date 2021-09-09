Заканчивается регистрация на новый учебный год в Лицей Академии Яндекса

Автор Арслан

Набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8–10 классов стартовал 30 августа. Отмечено, что занятия будут в дистанционном формате будут проходить в Махачкале, Каспийске и Дербенте.