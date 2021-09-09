Программа проекта рассчитана на два года. В рамках обучения школьников обучат основам промышленного программирования.
Подробнее о проекте – в разделе «Информация».
Набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8–10 классов стартовал 30 августа. Отмечено, что занятия будут в дистанционном формате будут проходить в Махачкале, Каспийске и Дербенте.
Программа проекта рассчитана на два года. В рамках обучения школьников обучат основам промышленного программирования.
Подробнее о проекте – в разделе «Информация».
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