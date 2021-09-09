Начать такую разовую меру социальной помощи президент РФ Владимир Путин предложил на встрече партии "Единая Россия" 22 августа.
Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2021. Четверг 13:00
Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и работникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начали выплачиваться 6 сентября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на собрании с вице-премьерами.
Как отметил Мишустин, правительство быстро определило все решения, дабы претворить предложение лидера страны в максимально быстрые сроки.
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