ЗАМАНА - Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным

Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным

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09 сентября, 2021. Четверг 13:00
Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным
Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и работникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начали выплачиваться 6 сентября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на собрании с вице-премьерами.
Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным
Общество

Начать такую разовую меру социальной помощи президент РФ Владимир Путин предложил на встрече партии "Единая Россия" 22 августа.

Как отметил Мишустин, правительство быстро определило все решения, дабы претворить предложение лидера страны в максимально быстрые сроки.

 

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