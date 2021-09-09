ЗАМАНА - «Вахта героев» стартует в Республике Дагестан

«Вахта героев» стартует в Республике Дагестан

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09 сентября, 2021. Четверг 12:55
«Вахта героев» стартует в Республике Дагестан

Герои Российской Федерации в рамках проекта, направленного на патриотическое воспитание молодого поколения, встретятся с юнармейцами, волонтерами, представителями общественных молодежных организаций и кадетами Дагестана.

«Вахта героев» стартует в Республике Дагестан
Общество

Мероприятие посвящено 100-летию со Дня образования ДАССР.

 

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