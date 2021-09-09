ЗАМАНА - В Дагестане пройдет фестиваль «Каспий – берега дружбы»

В Дагестане пройдет фестиваль «Каспий – берега дружбы»

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09 сентября, 2021. Четверг 12:07
В Дагестане пройдет фестиваль «Каспий – берега дружбы»

Праздник народного творчества, в рамках которого запланировано множество развлекательных мероприятий, пройдет с 13 по 16 сентября, сообщает «Дагестанская правда».

В Дагестане пройдет фестиваль «Каспий – берега дружбы»
Общество

В международном фестивале примут участие коллективы из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республики, Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Дагестана, Астраханской области.

 

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