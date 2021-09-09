ЗАМАНА - Прощание с главой МЧС Зиничевым запланировано на 10 сентября

Прощание с главой МЧС Зиничевым запланировано на 10 сентября

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09 сентября, 2021. Четверг 09:37
Прощание с главой МЧС Зиничевым запланировано на 10 сентября

Похороны главы МЧС РФ Евгения Зиничева назначены на пятницу, 10 сентября, в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Прощание с главой МЧС Зиничевым запланировано на 10 сентября
Общество

Опубликована информация, что прощание пройдет в тот же день в здании ведомства, которое находится на улице Ватутина в столице страны. Уже вчера, 8 сентября, к зданию МЧС в Москве, а также к подразделениям министерства в субъектах, люди приносят цветы.

 

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