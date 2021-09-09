В пресс-службе компании сообщили, что воспользоваться новым такси этой осенью сможет ограниченное число пользователей.
Подробнее об этом - читайте здесь.
Пока что новая разработка «Яндекс» на этапе тестирования. В связи с этим запуск сервера распространится лишь на район Ясенево.
В пресс-службе компании сообщили, что воспользоваться новым такси этой осенью сможет ограниченное число пользователей.
Подробнее об этом - читайте здесь.
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