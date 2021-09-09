ЗАМАНА - «Яндекс» запустит сервис беспилотного такси в одном из районов Москвы

«Яндекс» запустит сервис беспилотного такси в одном из районов Москвы

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09 сентября, 2021. Четверг 09:32
«Яндекс» запустит сервис беспилотного такси в одном из районов Москвы

Пока что новая разработка «Яндекс» на этапе тестирования. В связи с этим запуск сервера распространится лишь на район Ясенево.

«Яндекс» запустит сервис беспилотного такси в одном из районов Москвы
Общество

В пресс-службе компании сообщили, что воспользоваться новым такси этой осенью сможет ограниченное число пользователей.

Подробнее об этом - читайте здесь.

 

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