Погибший с главой МЧС режиссер снял картину о смерти при падении со скалы

Режиссер Александр Мельник, погибший в Норильске вместе с руководителем МЧС Евгением Зиничевым, в начале 2000-х снял картину, сюжет в которой во многом сходится с обстоятельствами произошедшей трагедии.

Фантастический фильм «Новая земля» впервые был показан в 2008 году. В нем идет повествование о мире, где запрещена смертная казнь, а преступникам вместо этого предлагается отстроить новое общество на пустынном острове. Оставить остров получается лишь у троих персонажей, а четвертый трагически умирает, сорвавшись с обрыва в воду. Ранее мы писали, что Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях.