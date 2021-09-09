ЗАМАНА - Погибший с главой МЧС режиссер снял картину о смерти при падении со скалы

Погибший с главой МЧС режиссер снял картину о смерти при падении со скалы

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09 сентября, 2021. Четверг 01:34
Погибший с главой МЧС режиссер снял картину о смерти при падении со скалы

Режиссер Александр Мельник, погибший в Норильске вместе с руководителем МЧС Евгением Зиничевым, в начале 2000-х снял картину, сюжет в которой во многом сходится с обстоятельствами произошедшей трагедии.

Погибший с главой МЧС режиссер снял картину о смерти при падении со скалы
Общество

Фантастический фильм «Новая земля» впервые был показан в 2008 году. В нем идет повествование о мире, где запрещена смертная казнь, а преступникам вместо этого предлагается отстроить новое общество на пустынном острове. Оставить остров получается лишь у троих персонажей, а четвертый трагически умирает, сорвавшись с обрыва в воду. Ранее мы писали, что Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях.

 

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