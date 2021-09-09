Пятна на шерсти леопардов не меняются в течение их жизни. Исследователи обнаружили, что эти яркие рисунки появляются из-за сигнальной молекулы, кодируемой геном Dkk4. Отличия в экспрессии молекулы, пока эмбрион находится лишь на стадии развития, приводят к разнообразию пятен, появляющихся к позднему этапу роста шерстки.



